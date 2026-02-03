Екипите на "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград стартираха изкопни работи за изграждане на нова регулаторна шахта на бул. "Сан Стефано“ в гр. Благоевград. Дейностите са част от планираните мерки за подобряване управлението и надеждността на водоснабдителната мрежа.Новата регулаторна шахта ще позволи по-прецизен контрол на налягането на водата, което е важно за равномерното водоподаване и за намаляване на натоварването върху мрежата.Изпълнението на дейностите няма да доведе до прекъсване на водоподаването за потребителите в района.ВиК – Благоевград продължава да инвестира в модернизацията на водоснабдителната инфраструктура, с цел по-качествена и сигурна услуга за гражданите.