Изграждат нова регулаторна шахта на бул. "Сан Стефано" в Благоевград
Новата регулаторна шахта ще позволи по-прецизен контрол на налягането на водата, което е важно за равномерното водоподаване и за намаляване на натоварването върху мрежата.
Изпълнението на дейностите няма да доведе до прекъсване на водоподаването за потребителите в района.
ВиК – Благоевград продължава да инвестира в модернизацията на водоснабдителната инфраструктура, с цел по-качествена и сигурна услуга за гражданите.
