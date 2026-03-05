ЗАРЕЖДАНЕ...
Изграждат МВЕЦ "Ковачица"
Проектът ще се реализира чрез съществуващото водохващане "Ковачица“ на река Ковачица и е насочен към производство на електрическа енергия за собствени нужди на дружеството.
Издаването на разрешителното е резултат от проведена в пълен обем административна процедура, включително извършена преценка по Закона за водите и публично обявяване. В законоустановения срок не са постъпили възражения срещу проекта.
Каква е целта на проекта?
Основната цел е повишаване на енергийната ефективност на дружеството. ВиК операторите са сред най-големите потребители на електроенергия поради работата на помпени станции, пречиствателни съоръжения и съпътстваща инфраструктура.
Чрез изграждането на МВЕЦ "Ковачица“ част от необходимата електроенергия ще бъде произведена от самото дружество, което ще доведе до:
- Намаляване на разходите за електроенергия;
- По-голяма финансова устойчивост;
- Оптимизиране на експлоатационните разходи.
Ще се отрази ли това на цената на водата?
Проектът има за цел да намали на разходите за електроенергия и по този начин да се създадат условия за стабилизиране на разходната част на дружеството. Това е от особено значение в условията на динамичен енергиен пазар.
