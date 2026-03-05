Сподели close
"Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград получи Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41140227/09.02.2026 г., издадено на основание Закона за водите, за реализиране на проект за изграждане на малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) "Ковачица“.

Проектът ще се реализира чрез съществуващото водохващане "Ковачица“ на река Ковачица и е насочен към производство на електрическа енергия за собствени нужди на дружеството.

Издаването на разрешителното е резултат от проведена в пълен обем административна процедура, включително извършена преценка по Закона за водите и публично обявяване. В законоустановения срок не са постъпили възражения срещу проекта.

Каква е целта на проекта?

Основната цел е повишаване на енергийната ефективност на дружеството. ВиК операторите са сред най-големите потребители на електроенергия поради работата на помпени станции, пречиствателни съоръжения и съпътстваща инфраструктура.

Чрез изграждането на МВЕЦ "Ковачица“ част от необходимата електроенергия ще бъде произведена от самото дружество, което ще доведе до:

- Намаляване на разходите за електроенергия;

- По-голяма финансова устойчивост;

- Оптимизиране на експлоатационните разходи.

Ще се отрази ли това на цената на водата?



Проектът има за цел да намали на разходите за електроенергия и по този начин да се създадат условия за стабилизиране на разходната част на дружеството. Това е от особено значение в условията на динамичен енергиен пазар.