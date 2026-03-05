"Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград получи Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41140227/09.02.2026 г., издадено на основание Закона за водите, за реализиране на проект за изграждане на малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) "Ковачица“.Проектът ще се реализира чрез съществуващото водохващане "Ковачица“ на река Ковачица и е насочен към производство на електрическа енергия за собствени нужди на дружеството.Издаването на разрешителното е резултат от проведена в пълен обем административна процедура, включително извършена преценка по Закона за водите и публично обявяване. В законоустановения срок не са постъпили възражения срещу проекта.Основната цел е повишаване на енергийната ефективност на дружеството. ВиК операторите са сред най-големите потребители на електроенергия поради работата на помпени станции, пречиствателни съоръжения и съпътстваща инфраструктура.Чрез изграждането на МВЕЦ "Ковачица“ част от необходимата електроенергия ще бъде произведена от самото дружество, което ще доведе до:- Намаляване на разходите за електроенергия;- По-голяма финансова устойчивост;- Оптимизиране на експлоатационните разходи.Проектът има за цел да намали на разходите за електроенергия и по този начин да се създадат условия за стабилизиране на разходната част на дружеството. Това е от особено значение в условията на динамичен енергиен пазар.