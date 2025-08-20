Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:49Коментари (0)198
©
Започна изграждането на зелени пространства на мястото на т.н. кални петна в 10 общински имота в кварталите "Струмско“, "Еленово“ и "Ален мак“ в Благоевград. За тях ще бъдат вложени над 2 млн. лв. европейски средства.

Първите части на междублокови пространства в кв. "Струмско“ и кв. "Ален мак“ вече са подготвени и текат дейности по изграждане на необходимите автоматизирани поливни системи, снабдени със соларни панели, резервоари и сондажни помпи.

Терените се подготвят за обособяване на нови пешеходни алеи с бетонни перфо елементи, позволяващи затревяване и поставяне на градински бордюри.  

Предстои през септември дейностите да стартират и в кв. "Еленово“.

Общо 1304 нови дървета, от които 763 широколистни и 541 иглолистни дървета, съчетани с храстова растителност и тревни площи, ще бъдат засадени между жилищните блокове.

С изграждането на десет нови зелени пространства ще се намалят нивата на фини прахови частици, въздухът ще се пречиства по естествен път, което ще подобри качеството му и ще се създаде по-здравословна и приятна градска среда за жителите.

Проект № BG16FFPR002-5.004-0002-C01 "Зелени мерки в градска среда – Благоевград“ се реализира с финансиране по Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет 5 "Въздух“. Общата стойност е 2 025 213,90 лв., от които над 1.67 млн. лв. са безвъзмездна помощ от Кохезионния фонд на ЕС.

Община Благоевград е конкретен бенефициент по процедурата заедно със Столична община заради отчетени превишения на нормите за ФПЧ10 в периода 2017–2021 г. Проектното предложение бе одобрено от Общински съвет през юли 2024 г., а неговото изпълнение ще се осъществи в периода март 2025 – март 2027 г.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Лято 2025
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Либерализация на цената на тока
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: