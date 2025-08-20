Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград

© Започна изграждането на зелени пространства на мястото на т.н. кални петна в 10 общински имота в кварталите "Струмско“, "Еленово“ и "Ален мак“ в Благоевград. За тях ще бъдат вложени над 2 млн. лв. европейски средства.



Първите части на междублокови пространства в кв. "Струмско“ и кв. "Ален мак“ вече са подготвени и текат дейности по изграждане на необходимите автоматизирани поливни системи, снабдени със соларни панели, резервоари и сондажни помпи.



Терените се подготвят за обособяване на нови пешеходни алеи с бетонни перфо елементи, позволяващи затревяване и поставяне на градински бордюри.



Предстои през септември дейностите да стартират и в кв. "Еленово“.



Общо 1304 нови дървета, от които 763 широколистни и 541 иглолистни дървета, съчетани с храстова растителност и тревни площи, ще бъдат засадени между жилищните блокове.



С изграждането на десет нови зелени пространства ще се намалят нивата на фини прахови частици, въздухът ще се пречиства по естествен път, което ще подобри качеството му и ще се създаде по-здравословна и приятна градска среда за жителите.



Проект № BG16FFPR002-5.004-0002-C01 "Зелени мерки в градска среда – Благоевград“ се реализира с финансиране по Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет 5 "Въздух“. Общата стойност е 2 025 213,90 лв., от които над 1.67 млн. лв. са безвъзмездна помощ от Кохезионния фонд на ЕС.



Община Благоевград е конкретен бенефициент по процедурата заедно със Столична община заради отчетени превишения на нормите за ФПЧ10 в периода 2017–2021 г. Проектното предложение бе одобрено от Общински съвет през юли 2024 г., а неговото изпълнение ще се осъществи в периода март 2025 – март 2027 г.