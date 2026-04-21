Благоевградска област е все по-близо до изграждането на ГКПП "Струмяни – Берово“. От Областна администрация - Благоевград информираха, че вече е одобрен докладът по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по проекта за изграждане на ГКПП "Струмяни-Берово“, чийто водещ партньор е Областна администрация Благоевград. Това е важна стъпка към неговото изпълнение и към подобряване на свързаността в трансграничния регион.

Висшият експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите одобри екологичните процедури за изграждането на ГКПП "Струмяни – Берово“ (Клепало), а днес министърът на околната среда и водите подписа решението по ОВОС. С него се дава старта за реализиране на инвестиционното предложение за строителство на граничния пункт, свързаната с него инфраструктура и довеждащия път III-1008 от Струмяни до границата с възложители Областна администрация Благоевград и Агенция "Пътна инфраструктура“. Одобрен е Вариант 1 за трасето, който предвижда по-кратко преминаване, по-малък обем строителни дейности и ограничено въздействие върху околната среда. Избраното решение е съобразено с изискванията за опазване на природата, включително с целите за защита на зона "Кресна – Илинденци“ от мрежата Натура 2000. В същото време то позволява реализацията на инфраструктурата при минимално засягане на природните ландшафти и биологичното разнообразие.

Областна администрация Благоевград има ключова роля в подготовката и развитието на проекта, като изпълнява дейностите по неговата реализация и осигурява необходимата административна и експертна подкрепа.

Изграждането на новия граничен пункт е дългогодишен приоритет за региона, а очакванията са той да улесни движението на хора и стоки, да стимулира инвестициите и да засили икономическите и социалните връзки между Република България и Република Северна Македония.

Проектът е стратегически по Приоритет 2 "По-свързан трансграничен регион“ на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония. Общата стойност на проекта е 11 млн. евро, включително националното съфинансиране на двете държави. С решения на Министерския съвет Областна администрация Благоевград е бенефициер, а областният управител на област Благоевград бе определен да възлага проектирането и изграждането на пункта.