Изборният ден в Благоевградска област започна нормално. От Областна дирекция на МВР - Благоевград съобщиха за ФОКУС, че са предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori@mvr.bg, както и на откритите в ОДМВР-Благоевград денонощни телефонни линии: 073/867 323, 073/867 566 и 073/867 434 и e-mail: odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg.

Звената "Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще работят в днешния ден от 08:30 до 19:00 часа. Те ще издават удостоверения ( за изгубени /откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед упражняваните права на гражданите.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се ползването на телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане начина на гласуване. Служителите на Министерство на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответното решение на избирателната комисия.