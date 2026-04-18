Температури до 22 градуса се очакват утре в Благоевград, съобщава НИМХ. В изборния ден времето ще бъде лятно, идеално за разходка до урните и за упражняване на правото ви на глас.

Времето в страната

През нощта в събота срещу неделя облачността ще намалее и над повечето райони ще бъде предимно ясно. Само на отделни места до полунощ ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще стихва.

Сутринта в котловините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 5°. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след пладне ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по Черноморието - между 15° и 19°, за София – около 20°.