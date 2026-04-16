По график започна транспортирането на изборните книжа и бюлетините за изборите за народни представители в Народното събрание на Република България, които ще се проведат на 19 април 2026 г. От Община Благоевград съобщиха, че днес секретарят на Община Благоевград Десислава Витанова – Кехайова е приела изборните книжа, необходими за обезпечаване на изборния процес.

85500 броя бюлетини за гласуване за народни представители, изборни книжа, и материали, необходими за работата на Секционните избирателни комисии пристигнаха тази сутрин.

Администрацията създаде необходимата организация и координация за преместването, съхраняването и предаването на изборните материали.

Те ще бъдат окомплектовани и предадени стриктно от Общинска администрация Благоевград на Секционните избирателни комисии, съгласно график за раздаване на изборни книжа и материали.