Централната избирателна комисия публикува информация относно правата на избирателите за предстоящия изборен ден, съобщиха от комисията чрез социалните мрежи. Това засяга и жителите на Благоевград, които също ще могат да упражнят правото си на глас на предстоящия вот.

Въпроси и отговори, свързани с гласуването, могат да бъдат намерени в рубриката "Често задавани въпроси" на официалната интернет страница на ЦИК.

"На 19 април 2026 г. всеки български гражданин, навършил 18 години, който не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, ще има възможност да упражни своето право на глас", уточняват от ЦИК.

Окончателният брой на избирателите за вота на 19 април е 6 575 151. Гласуването ще бъде възможно в 9354 избирателни секции с машини, а в 2641 секции – само с хартиени бюлетини.