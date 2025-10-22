ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота
Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по отношение на решението лидерът на "ДПС-Ново Начало" да продължава да подкрепя кабинета, предаде репортер на "Фокус".
"ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече са една партия и това е страшно за страната ни. Ние ще се противопоставим много на това и скоро ще разберете как. Имаме план "отпор", категоричен бе Мирчев като допълни още, че Борисов е приключил - пенсиониран е, а решенията се взимат от Делян Пеевски.
"Аз бях му написал в един SMS, че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон, всъщност доведе до тази катастрофа за тях", заключи депутатът.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов апелира за нов избор на ВСС.
"Това е единственият начин да се извади Пеевски от съдебната власт, което е в основата на системността на политическата криза", каза Божанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 72
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: