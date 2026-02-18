ЗАРЕЖДАНЕ...
Историята оживя пред децата на Разлог
Малчуганите бяха приятно изненадани от подготвения "музей в куфар“ – експонати от музея, които превърнаха разказа за Левски в живо и запомнящо се преживяване.
По достъпен и увлекателен начин децата се запознаха със знамето "Свобода или смърт“, оръжия от музея – револвер и нож (кама), поставени върху свещената Библия, както и с четническа униформа. Децата не само слушаха с интерес, но имаха възможност да видят отблизо предмети, свързани с епохата на националноосвободителните борби.
В същия ден учениците от 1. до 4. клас на СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви“ посетиха Историческия музей в Разлог, където също участваха в беседа, посветена на живота и саможертвата на Васил Левски. Те слушаха в захлас разказите на г-жа Манова и имаха възможност да се докоснат до част от представените експонати, превръщайки урока по история в живо и емоционално преживяване.
Така в един ден историята напусна страниците на учебниците и оживя пред очите на децата – чрез разказ и допира до свидетелства от миналото.
