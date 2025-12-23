ЗАРЕЖДАНЕ...
Истинска коледна приказка и феерия на ледената пързалка в Благоевград
Ледената пързалка се превърна в сцена на истинско "Коледно шоу" с участието на състезатели от Българска федерация по кънки.
В навечерието на най-светлите празници, коледните светлини на Благоевград са фон за магичните изпълнения на състезателките по фигурно пързаляне:
Александра Фейгин, която спечели квота за Олимпийските игри през 2026 година, Кристина Григорова, Киара Христова, Милена Велчева, Ивайла Месечкова, Вяра Донева, Алиса Велбовец и Александра Илина.

Без "Синя зона" в Благоевград през празничните дни
16:28 / 22.12.2025
Община Благоевград спира градския транспорт след 19:00 ч. на Бъдн...
13:53 / 22.12.2025
Актуални теми
