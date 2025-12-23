В навечерието на Рождество коледно шоу на ледената пързалка в Благоевград радва жителите и гостите на града. Събитието се провежда в центъра на площад "Георги Измирлиев".Ледената пързалка се превърна в сцена на истинско "Коледно шоу" с участието на състезатели от Българска федерация по кънки.В навечерието на най-светлите празници, коледните светлини на Благоевград са фон за магичните изпълнения на състезателките по фигурно пързаляне:Александра Фейгин, която спечели квота за Олимпийските игри през 2026 година, Кристина Григорова, Киара Христова, Милена Велчева, Ивайла Месечкова, Вяра Донева, Алиса Велбовец и Александра Илина.