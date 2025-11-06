ЗАРЕЖДАНЕ...
|Йотова: Бюджетът може да бъде заплаха и за българските граждани, и за еврозоната
Вицепрезидентът посочи, че предвид голямата еуфория около приемането на еврото бюджетът отдавна е трябвало да бъде готов, съобщиха от прессекретариата на Президентсвото.
"Оказва се, че имаме бюджет, който никой не иска – нито финансовият министър, нито министър-председателят. До момента не сме чули от тях двамата нито един аргумент в защита на бюджета“, подчерта Илияна Йотова.
Според вицепрезидента представеният бюджет има риск да бъде заплаха както за българските граждани, така и за самата еврозона. "Като част от еврозоната България трябва да съблюдава всички принципи на Пакта за стабилност – от дефицита до дълга. Самото управляващо мнозинство в лицето и на Фискалния съвет призна, че реалният дефицит е много над 3% и има огромна опасност да влезем в дългова криза. Имаме примера на Гърция и рестриктивните мерки на европейските институции. Трябва да направим всичко възможно България да не стигне дотам, защото тогава Европа беше по-богата и имаше възможност да помага“, заяви Илияна Йотова.
Вицепрезидентът призова за сериозен диалог със социалните партньори, с работодателските организации, за да се намери добрият вариант за бюджет.
На въпрос дали в плановете на Илияна Йотова влиза кандидатура за президентските избори, тя посочи, че е рано да се говори по този въпрос. "През доста изпитания трябва да преминем следващите месеци и призовавам да работим всички заедно. Въпреки вричанията властта не може да се пребори с вдигането на цените. България е една от най-скъпите държави в Европейския съюз, на второ място по процент на работещи бедни, с доходи, далеч от средните за ЕС. Ще влезем в т.нар. клуб на богатите, който има своите правила и няма милост. Да се опитваме да правим разумна и балансирана политика и за следващото поколение“, заяви вицепрезидентът.
Тя подчерта, че за избори ще се мисли, когато му дойде времето и в зависимост от това кой би подкрепил такава кандидатура. "Не гледам на властта заради самата власт. За политици, които ни докараха до това положение, властта беше култ. За мен властта не е култ“, посочи Илияна Йотова.
На въпрос за преодоляното в Народното събрание вето на президента върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл“, Йотова заяви, че отново липсва задълбочена дискусия и аргументи за преодоляване на ветото на държавния глава. "Това е отношение към президентската институция, но и отношение към държавността. То се демонстрира от това правителство от самото начало“, изтъкна вицепрезидентът.
Тя каза, че към момента нито министърът на енергетиката, нито министър-председателят, никой от управляващото мнозинство не е успокоил българските граждани, че няма да има проблем с горивата и покачването на цените, не е информирал каква ще е съдбата на рафинерията и на хората, които работят в нея.
"Темата беше обрана от медиите. Никой не знае дали се водят преговори, изключително непрозрачен е процесът, в който очевидно се цели да се продаде рафинерията на близки до управляващите. Най-дълбоко пазената тайна от българския народ е как ще се преодолее въпросът със собствеността, за да се гарантира и по-нататъшния живот на рафинерията“, посочи Илияна Йотова.
