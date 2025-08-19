ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
В кабинета си г-н Динев се срещна с вицепрезидента на компанията г-н Сяоле Джоу. По време на разговора бяха обсъдени бъдещи проекти, като акцент бе поставен върху устойчивото развитие и възможностите за създаване на партньорства.
Представителите на CNE подчертаха, че оценяват готовността на областния управител за сътрудничество и подкрепа.
"Продължаваме конструктивния диалог, за да успеем да превърнем интереса на компанията в реални инвестиции. Регионът ни има сериозен потенциал във възобновяемата енергия и аз съм готов да съдействам“, заяви областният управител Георги Динев.
