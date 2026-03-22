55 точки са включени в предварителния дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Благоевград, което ще се проведе на 27 март от 09:30 часа в зала №5 в Общинска администрация Благоевград.Сесията ще започне с избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград. След това общинските съветници ще трябва да решат дали да изменят свое решение от месец януари, относно събирането на приходи и извършването на разходи до приемането на бюджета на Община Благоевград за 2026 година.Пред местните парламентаристи ще бъде представен отчет за изпълнение на мерките, заложени в Програма за управление на отпадъците на Община Благоевград за периода 2021 г. – 2028 г.Предварителният дневен ред беше одобрен на Председателски съвет, свикан от Антоанета Богданова, председател на Общински съвет - Благоевград.