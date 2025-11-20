От днес в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград имаме ново удоволствие за малки и големи - интерактивен под FlySky с над 100 игри, който превръща всяко пространство в място за учене, движение и приключения.Това е усъвършенствана образователна система, която проектира върху пода виртуална среда с размер около 2×3 м, в която децата участват с движенията на своите ръце и крака. Достатъчно е да стъпиш и играта оживява.От физически игри и предизвикателства до познавателни задачи във всички области на знанието - FlySky дава на децата шанс да се движат, да учат и да се забавляват едновременно.