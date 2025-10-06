Институцията на омбудсмана и НОИ със съвместни приемни за гражданите в Петрич и Гоце Делчев

© Заместник-омбудсманът Мария Филипова и екип от експерти на институцията, съвместно с представители на НОИ, организират в рамките на два последователни дни приемни в гр. Петрич и гр. Гоце Делчев.



Всички граждани, които имат необходимост от съвет или съдействие по проблеми, свързани с право на собственост, социални и здравни права, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори, финансови институции и др., могат предварително да се запишат за приемните.



Приемната за граждани в гр. Петрич ще се проведе на 9 октомври 2025 г., (четвъртък) от 12.00 ч. отново в Общината – ул. "Цар Борис lll“ №24.



Телефони за предварително записване на граждани за приемната в гр. Петрич:



0745/ 69 107 – Община Петрич;



02/ 81 06 955, 0879 596 358 – Приемна на омбудсмана.



Приемната в гр. Гоце Делчев ще се проведе на 10 октомври 2025 г. (петък) от 11.00 ч. в Общината – ул. "Царица Йоанна“ №2.



Телефони за предварително записване на граждани за приемната:



0886 01 5530 – Община Гоце Делчев;



02/ 81 06 955, 0879 596 358 – Приемна на омбудсмана.



Паралелно ще се проведе информационна кампания и по въпросите за превалутирането от 1 януари 2026 г. под наслов "Пенсиите в евро“, насочена към възрастните хора.



Инициативата е организирана от омбудсмана Велислава Делчева след сигнали, получени в приемната на институцията, от които става ясно, че процесът по въвеждане на еврото поражда тревога в не малко граждани от третата възраст.



На място ще бъдат раздавани брошури и книжки, предоставени от Министерството на финансите и БНБ, които визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс – 1 евро = 1,95583 лв. За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони – при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, ще могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове.