Иновативна кардиологична процедура спаси пациент с тежки болки в крака в Гоце Делчев
Прави се за първи път в Гоце Делчев и само четвърта такава процедура е направена в България. Касае се за пациент с непрестанни болки в крака при ходене.
В миналото е бил лекуван по стандартния начин с балонна ангиопластика в столична клиника, но поради тежката увреда и калционоза на артерията, резултата не е бил оптимален.
"Сега направихме процедурата със специален катетър с корона, която се върти с високо обороти до 90000 в минута и изчиства стената на артерията от стесненията. Пациент се възстанови отлично и вече е изписан без оплаквания", допълват от болницата в Гоце Делчев.
