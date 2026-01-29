Екип от лекари към отделението по Инвазивна кардиология на МБАЛ Иван Скендеров ЕООД гр Гоце Делчев - доц. д-р Кръстев, д-р Димитров, д-р Шабани и д-р Вълчев, съвместно с представител на компания производител Abbott се извърши процедура - Орбитална атеректомия на бедрена артерия.Прави се за първи път в Гоце Делчев и само четвърта такава процедура е направена в България. Касае се за пациент с непрестанни болки в крака при ходене.В миналото е бил лекуван по стандартния начин с балонна ангиопластика в столична клиника, но поради тежката увреда и калционоза на артерията, резултата не е бил оптимален."Сега направихме процедурата със специален катетър с корона, която се върти с високо обороти до 90000 в минута и изчиства стената на артерията от стесненията. Пациент се възстанови отлично и вече е изписан без оплаквания", допълват от болницата в Гоце Делчев.