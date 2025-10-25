Иновативен кариерен форум се проведе в Благоевград

© Заместник-кметът по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска откри иновативния формат Career UP, насочен към младежи и техните родители. Събитието, което се провежда в зала "22 септември“ продължи до 16:30 часа, като предложи различни активности, които дават инструменти за успешен кариерен старт, запознават участниците с разнообразни професии и търсените за тях умения.



Програмата включваше:



Кариерно интервю на живо с Димитър Тончев, готвач и лице на Лидл България, който сподели своя професионален опит и съвети за успешна кариера.



Съвети за родители – Кариерните специалисти Гергана Раковска и Елена Анастасова от Фондация на бизнеса за образованието, които дават полезни насоки как да подкрепим децата при избора на кариерен път.



1 on 1 срещи с кариерен консултант – Лични срещи с експерти по кариерно ориентиране, които помагат на участниците да открият собствените си интереси и силни страни.



Кариерен център в твоя град – Career UP предоставя информация за най-близкия център за безплатна подкрепа, личностно развитие и кариерно ориентиране на ученици в Благоевград.



Събитието се организира от Лидл България, в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и с подкрепата на Община Благоевград.