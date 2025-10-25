Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Иновативен кариерен форум се проведе в Благоевград
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:02Коментари (0)45
©
Заместник-кметът по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска откри иновативния формат Career UP, насочен към младежи и техните родители. Събитието, което се провежда в зала "22 септември“ продължи до 16:30 часа, като предложи различни активности, които дават инструменти за успешен кариерен старт, запознават участниците с разнообразни професии и търсените за тях умения.

Програмата включваше:

Кариерно интервю на живо с Димитър Тончев, готвач и лице на Лидл България, който сподели своя професионален опит и съвети за успешна кариера.

Съвети за родители – Кариерните специалисти Гергана Раковска и Елена Анастасова от Фондация на бизнеса за образованието, които дават полезни насоки как да подкрепим децата при избора на кариерен път.

1 on 1 срещи с кариерен консултант – Лични срещи с експерти по кариерно ориентиране, които помагат на участниците да открият собствените си интереси и силни страни.

Кариерен център в твоя град – Career UP предоставя информация за най-близкия център за безплатна подкрепа, личностно развитие и кариерно ориентиране на ученици в Благоевград.

Събитието се организира от Лидл България, в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и с подкрепата на Община Благоевград.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Арестуваха кмета на Варна
България в еврозоната
Изкуствен интелект
Катастрофи в България
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: