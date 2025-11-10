ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Инна три пъти е извадила късмет, според директора на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров
Докторът уточни, че към момента пациентката е жива, стабилна е и диша самостоятелно. В пълно съзнание е. Д-р Димитров уточни, че пострадалата има нараняване в лявата половина на шията.
"Тя три пъти е извадила късмет, тъй като нараняването, което е в лявата половина на шията, минава буквално на милиметър. Буквално остъргва основната артерия, която отива към мозъка, така наречената сънна артерия“, казва още той.
Д-р Димитров уточни, че там е срязана много малка част от съдове и мускули, но за щастие не е повредила тази артерия. Вторият късмет, който Инна е извадила е, че раната в основата на шията, над гръдната кост, прониква в също в гръдната кухина и точно там се намират големите съдове, които излизат от сърцето - именно аортата и съдовете, отиващи към шията.
"За нейно щастие пак не са увредени. Третата рана, която има тя, е срязала реброто в лявата гръдна половина, много близо до самата гърда. И е наранила белия дроб, но за щастие общо взето успяхме да я обработим раните, да спрем кървенето“, допълва д-р Димитров.
От думите му става ясно, че от момента на случилото се на мястото на събитието до пристигането й в операционната, действията на абсолютно на всички, включително и на хората, които са били при нея, са били абсолютно адекватно и това е основната причина, поради която е спасен живота на жената.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: