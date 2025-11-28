Проектът на Община Кюстендил "Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил – основен инструмент и стимул за повишаване на икономическия растеж в региона“ е допуснат до техническа и финансова оценка по процедурата за изграждане на индустриални паркове, предаде. Той е сред десетте проекта, които преминават към втория етап на оценяване."Тук е моментът да благодаря на екипите на Община Кюстендил, които работеха неуморно и денонощно, за да подготвят качествено проектно предложение, за да имаме реален шанс за финансиране на нашата общинска индустриална зона, където ще привличаме инвеститори, ще се строят предприятия и ще се разкриват работни места“, каза кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.Той уточни, че за област Кюстендил са подадени пет проектни предложения, три от които са допуснати до втория етап, а едно от тях е на Община Кюстендил. Останалите две са предложения на частни фирми.Проектът на Община Дупница – "Индустриално-логистичен парк "Рила“ – нова енергия за региона чрез икономическа трансформация“ – не е одобрен, тъй като не отговаря на всички критерии за АСД съгласно отговорите на контролните въпроси в оценителния лист. Посочени са поредица пропуски и несъответствия, поради които проектът е отхвърлен.