Индустриалният парк на Община Кюстендил преминава във втори етап на оценка
"Тук е моментът да благодаря на екипите на Община Кюстендил, които работеха неуморно и денонощно, за да подготвят качествено проектно предложение, за да имаме реален шанс за финансиране на нашата общинска индустриална зона, където ще привличаме инвеститори, ще се строят предприятия и ще се разкриват работни места“, каза кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.
Той уточни, че за област Кюстендил са подадени пет проектни предложения, три от които са допуснати до втория етап, а едно от тях е на Община Кюстендил. Останалите две са предложения на частни фирми.
Проектът на Община Дупница – "Индустриално-логистичен парк "Рила“ – нова енергия за региона чрез икономическа трансформация“ – не е одобрен, тъй като не отговаря на всички критерии за АСД съгласно отговорите на контролните въпроси в оценителния лист. Посочени са поредица пропуски и несъответствия, поради които проектът е отхвърлен.
