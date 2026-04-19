316 хил. са избирателите с право да гласуват на днешните парламентарни избори в Благоевградска област, предаде репортер на ФОКУС. Общият брой на секциите в 14-те общини е 566, като в 441 от тях ще може да се гласува както с хартиени бюлетини, така и с машини.

По данни от Областна дирекция на МВР – Благоевград изборният ден е започнал спокойно. Няма сигнали за проблеми, свързани с отваряне на секциите.