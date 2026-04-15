Девет души са задържани при специализираната полицейска операция, започналa в Благоевградско тази сутрин. Това съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР - Благоевград. Припомняме, че специлизираната полицейска операция е по линия противодействие на битовата, конвенционалната престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите.

От полицията уточниха, че от страна на служителите на Областна дирекция на МВР - Благоевград е извършена активна работа, като са проверени 305 лица, 260 МПС и 36 адреса. Задържани са 9 човека. Съставени са 14 акта за установени административни нарушения и 28 фиша. Образувани са 2 досъдебни производства.