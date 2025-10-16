ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Йерней Лоренци открива Балканския театрален фестивал 2025 в Благоевград
За спектакъла
"Евангелие по Ф. М. Достоевски“ е поетична сценична мозайка, която вплита ключови мотиви и фрагменти от творчеството на Достоевски ("Престъпление и наказание“, "Братя Карамазови“, "Бесове“, "Унижени и оскърбени“). Лоренци превръща текста в сценичен ритуал – с ритъм на дишане, редуване на тишина и изблици, минимализъм и силно телесно присъствие. Вместо "да играят“ персонажи, актьорите разказват и преживяват техните истории, като канят зрителя в пространство на осъзнаване, вяра и съпричастност.
За режисьора
Йерней Лоренци е един от най-известните европейски режисьори – словенец, преподавател и търсен гост на водещи сцени и международни фестивали. От знаковите му творби са "Илиада“, "Мъртвият идва за любимата си“ и "Орфей“ (НТ "Иван Вазов“, 2022) — многократно награждаван. Той работи като изследовател: събира екипа около идея, която постепенно "диша“ на сцената. Лоренци кани публиката да усеща – тишината и музиката, думите и телата на актьорите, които заедно рисуват картина, в която всеки зрител намира своето значение. Това не е просто театър, а среща, която продължава да ви мисли и след аплодисментите.
Билети и информация
Официалното откриване е от 19:00 ч. на пл. "Георги Измирлиев“ (вход свободен), а спектакълът започва в 20:00 ч. на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград. Представлението е със субтитри на български език.
Билети може да закупите от касата на театъра или онлайн на dtblagoevgrad.com.
Балкански театрален фестивал събира изключителни трупи и режисьори от България, Сърбия, Северна Македония и Румъния, за да представи най-силните театрални търсения на региона.
От 1 до 7 ноември Благоевград ще бъде сцена на културен диалог и сценични експерименти, с по едно представление всяка вечер и специални съпътстващи събития.
Балкански театрален фестивал е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Национален фонд "Култура“ – програма "Фестивали“ 2024.
Спонсори: Търговска верига "Фантастико“, "Войнишки“ ООД, Хитачи Енерджи, Еко Ферма Укеви, Фермерски магазин Rila Angus Farm, Villa Daros.
Партньори: Хотел "Парк Бачиново“, Хотел "Diva“, Винарска изба "Logodaj“, "Старото фото“, Хотел “Alpha", БНТ, ArtAkciq, БНР Благоевград.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: