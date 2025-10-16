Йерней Лоренци открива Балканския театрален фестивал 2025 в Благоевград

© Четвъртото издание на Балканския театрален фестивал се открива на 1 ноември в Благоевград със спектакъла "Евангелие по Ф. М. Достоевски“ на Сръбски народен театър – Нови Сад, поставен от един от най-значимите европейски режисьори днес — Йерней Лоренци.



За спектакъла



"Евангелие по Ф. М. Достоевски“ е поетична сценична мозайка, която вплита ключови мотиви и фрагменти от творчеството на Достоевски ("Престъпление и наказание“, "Братя Карамазови“, "Бесове“, "Унижени и оскърбени“). Лоренци превръща текста в сценичен ритуал – с ритъм на дишане, редуване на тишина и изблици, минимализъм и силно телесно присъствие. Вместо "да играят“ персонажи, актьорите разказват и преживяват техните истории, като канят зрителя в пространство на осъзнаване, вяра и съпричастност.



За режисьора



Йерней Лоренци е един от най-известните европейски режисьори – словенец, преподавател и търсен гост на водещи сцени и международни фестивали. От знаковите му творби са "Илиада“, "Мъртвият идва за любимата си“ и "Орфей“ (НТ "Иван Вазов“, 2022) — многократно награждаван. Той работи като изследовател: събира екипа около идея, която постепенно "диша“ на сцената. Лоренци кани публиката да усеща – тишината и музиката, думите и телата на актьорите, които заедно рисуват картина, в която всеки зрител намира своето значение. Това не е просто театър, а среща, която продължава да ви мисли и след аплодисментите.



Билети и информация



Официалното откриване е от 19:00 ч. на пл. "Георги Измирлиев“ (вход свободен), а спектакълът започва в 20:00 ч. на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград. Представлението е със субтитри на български език.



Билети може да закупите от касата на театъра или онлайн на dtblagoevgrad.com.



Балкански театрален фестивал събира изключителни трупи и режисьори от България, Сърбия, Северна Македония и Румъния, за да представи най-силните театрални търсения на региона.



От 1 до 7 ноември Благоевград ще бъде сцена на културен диалог и сценични експерименти, с по едно представление всяка вечер и специални съпътстващи събития.



Балкански театрален фестивал е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Национален фонд "Култура“ – програма "Фестивали“ 2024.



Спонсори: Търговска верига "Фантастико“, "Войнишки“ ООД, Хитачи Енерджи, Еко Ферма Укеви, Фермерски магазин Rila Angus Farm, Villa Daros.



Партньори: Хотел "Парк Бачиново“, Хотел "Diva“, Винарска изба "Logodaj“, "Старото фото“, Хотел “Alpha", БНТ, ArtAkciq, БНР Благоевград.