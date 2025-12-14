ЗАРЕЖДАНЕ...
ИПИ за Благоевград и региона: Областта с най-висок дял на пътната настилка в добро състояние
ФОКУС предоставя и останалата информация от изследването за регион Благоевград:
Значителен ръст се вижда и при чуждите инвестиции в областта, а усвояването на европейски средства остава високо. Инфраструктурно Благоевград едновременно е областта с най-висок дял на пътната настилка в добро състояние (64% при 36% в страната) и тази с най-ниска свързаност на канализацията с пречиствателни станции (35% при 67% в страната). Усреднените нива на местните данъци върху недвижимите имоти и върху прехвърлянето на собственост са сравнително ниски, но върху превозните средства и търговията – високи. Общинските приходи са недостатъчни.
Естественият прираст на населението е сравнително висок, макар да е отрицателен, а механичният се повишава значително. Областта се представя сравнително добре в образователните индикатори с изключение на съответствието на професионалното образование с профила на икономиката.
Здравеопазването страда от липса на лекари, а осигуряването на реда – от недостиг на полицаи. Благоевград е със сравнително нисък дял на нарушената територия, но делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци е висок. Посещенията в театрите са сравнително малко, реализираните нощувки в областта – над средните.
