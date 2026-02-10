Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград са номинирани за Националните награди за сценични изкуства "ИКАР“ 2026 г. от Съюза на артистите в България.
Кукленият театър получава номинация в категория "Най-добро представление“ за спектакъла "В лунната стая“ по Валери Петров с режисьор Елица Петкова, сценография и кукли Ива Гикова и Ивайло Николов и музика Пламен Петков.
Постановката разказва поетична и музикална история за детската самота, въображението и порастването, в която едно момиче открива своя вътрешен свят чрез силата на музиката.
Това е поредно признание за Куклен театър Благоевград, под ръководството на директора Марина Кунгелова след наградата "ИКАР“ за най-добро представление през 2021 г. за "Гарвин Магьосникът“, както и номинациите през 2022 г. за "Малката самовила“ и през 2024 г. за сценографията на "Студеното сърце“.
Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград е отличен с две номинации за спектакъла "Дракула“ по Брам Стокър с режисьор Стайко Мурджев – в категория "Дебют“ за Александър Кендеров за ролята на Джонатан Харкър и в категория "Авторска музика“ за Петър Дундаков за музиката към постановката.
