Междусрочната ваканция на учениците за учебната 2025/2026 година е между 31 януари – 2 февруари 2026 г.Колко ще ни излезе семейният уикенд през този период?Проверка на БНТ показва какви са цените в една от предпочитаните дестинации – Сандански и региона.Сандански е предпочитана дестинация за семейна почивка заради чистия въздух и минералните води.Палитрата от туристически възможности включва от апартаменти и къщи за гости до луксозни 5-звездни хотели.Цените започват от 35-40 евро и достигат до 350 евро за нощувка.Георги Кунчев, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Сандански:"Примерно хубавото място където сме, СПА хотел с минерална вода в центъра, в цената се включва закуска, или закуска и вечеря, ползване на всички спа възможности като външни, вътрешни басейни, сауни. И съответно цената на нощувка започва от 130 евро. Разбира се, пак цената варира в зависимост от това дали правите запитване за ранни резервации, дали ще си резервирате в последния момент. Но горе – долу средната цена е тази".Семействата с деца предпочитат да резервират пакет със закуска, и добавяйки и включена вечеря.По – лесно е и за изхранването, и за децата, тъй като в повечето хотели вечерите са на блок маса. Блок масите са доста богати, има всякакви неща. Говорим за нещо от порядъка 25 – 30 евро на човек, в зависимост пак от категорията.Увеличението на цените спрямо миналата година е минимално.Георги Кунчев, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Сандански:"Цените в Сандански все още ги задържаме, много малко по-високи от предишни години. Де факто ръстът не е толкова значителен, като на други дестинации според инфлацията, виждате какво се случва. Опитваме се да го направим за да реализираме висока заетост. Все още това е възможно".Резервациите за междусрочната ваканция вече са почти на сто процента запълнени в Сандански.Причината се оказва предстоящи Детски футболни турнири в града."150 международни отбора от 8 държави, целият февруари почти до началото на март. Футболните турнири свършват в началото на март, и от средата на март започва сезонът".Най-търсен пакет за 4-членно семейство си остава двудневната почивка - две нощувки със закуска.