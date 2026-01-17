ЗАРЕЖДАНЕ...
Хотелиер: Държим ръста на цените в Сандански много малък
Колко ще ни излезе семейният уикенд през този период?
Проверка на БНТ показва какви са цените в една от предпочитаните дестинации – Сандански и региона.
Сандански е предпочитана дестинация за семейна почивка заради чистия въздух и минералните води.
Палитрата от туристически възможности включва от апартаменти и къщи за гости до луксозни 5-звездни хотели.
Цените започват от 35-40 евро и достигат до 350 евро за нощувка.
Георги Кунчев, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Сандански:
"Примерно хубавото място където сме, СПА хотел с минерална вода в центъра, в цената се включва закуска, или закуска и вечеря, ползване на всички спа възможности като външни, вътрешни басейни, сауни. И съответно цената на нощувка започва от 130 евро. Разбира се, пак цената варира в зависимост от това дали правите запитване за ранни резервации, дали ще си резервирате в последния момент. Но горе – долу средната цена е тази".
Семействата с деца предпочитат да резервират пакет със закуска, и добавяйки и включена вечеря.
По – лесно е и за изхранването, и за децата, тъй като в повечето хотели вечерите са на блок маса. Блок масите са доста богати, има всякакви неща. Говорим за нещо от порядъка 25 – 30 евро на човек, в зависимост пак от категорията.
Увеличението на цените спрямо миналата година е минимално.
Георги Кунчев, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Сандански:
"Цените в Сандански все още ги задържаме, много малко по-високи от предишни години. Де факто ръстът не е толкова значителен, като на други дестинации според инфлацията, виждате какво се случва. Опитваме се да го направим за да реализираме висока заетост. Все още това е възможно".
Резервациите за междусрочната ваканция вече са почти на сто процента запълнени в Сандански.
Причината се оказва предстоящи Детски футболни турнири в града.
"150 международни отбора от 8 държави, целият февруари почти до началото на март. Футболните турнири свършват в началото на март, и от средата на март започва сезонът".
Най-търсен пакет за 4-членно семейство си остава двудневната почивка - две нощувки със закуска.
