Хората от Благоевградско питат, експертите отговарят
Въпреки дъждовното време, жителите на общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча, Кресна и Струмяни се включиха активно в първите от поредицата открити приемни на ОИЦ – Благоевград. Експертите на центъра се срещат с жители на общините, представители на държавни и общински администрации, образователни и здравни институции и НПО и разясняват на място отворените за кандидатстване процедури и отговарят на поставени от хората въпроси.
В първите дни от кампанията експертите на центъра отчитат най-голям интерес към компонентите на процедура "Избирам България“, финансирана по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Сред представените актуални възможности са и процедури по програмите "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и "Образование“.
С голям интерес от хората се очаква и новата програма за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни къщи, която преди броени дни беше анонсирана от премиера Росен Желязков.
С представители на заинтересованите общини беше коментиран и приоритизираният списък с Концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на ЮЗР, който преди дни беше официално обявен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Информационната кампания на ОИЦ – Благоевград в областта продължава и следващата седмица с открити приемни в останалите общини на Пиринско. В понеделник експертите на центъра ще бъдат в град Симитли, във вторник – в Петрич и Сандански, след което ще бъдат посетени градовете Банско, Разлог, Белица и Якоруда. Завършекът на откритите приемни ще бъде на 28 ноември в Благоевград.
Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.
