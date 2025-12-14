ЗАРЕЖДАНЕ...
Хладно, но предимно слънчево време в Благоевград
©
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Въведена е временна организация на движението на важно кръстовище на територията на община Благоевград, ето къде е то
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ПП-ДБ: Андрей Гюров е най-подходящ за служебен премиер!
19:19 / 13.12.2025
Благотворителен базар в Коледното градче в Благоевград
16:26 / 13.12.2025
Денят в Благоевград започва с температури под нулата
08:10 / 13.12.2025
Необичайна локация за последното заседание за 2025 г. на Общински...
19:04 / 12.12.2025
Кметът на Благоевград с предложение за създаването на ново Общинс...
18:00 / 12.12.2025
Възстановено е осветлението в тунел "Благоевград" на АМ "Струма" ...
17:25 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.