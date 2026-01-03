Сподели close
Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград утре. 

В тазгодишното издание на "Фестивал на сурвакарските игри“ участие са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят характерни за района обичаи и ритуали.

Звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции ще превърнат главната пешеходна улица "Тодор Александров“ и площад "Георги Измирлиев“ в своеобразна сцена на живото наследство, предавано и съхранявано от поколенията, съобщават от община Благоевград. 

Фестивалът ще обедини участници от различни възрасти – от деца, които за първи път стъпват по пътя на традициите, до възрастните, съхраняващи и предаващи вековните обичаи. В празникът ще се включат както мъже, така и жени, като всяка група ще представи своята уникална визия и стил.

Дефилето започва в 10:00 часа от Съдебната палата и ще продължи към площад "Георги Измирлиев“.

Групите ще преминат в ред, определен чрез предварително теглен жребий, а именно:

с. Зелен дол

с. Еленово

с. Логодаж

с. Българчево

с. Лешко

кв. Плажа

3-ти квартал "Нова маала“

кв. Грамада

с. Изгрев

с. Бело поле

Предел махала – II квартал

Предел махала – I квартал

Благоевград – II квартал

с. Падеш

с. Покровник

III квартал

кв. "Струмско“

Петрич

Групата от Петрич ще се включи в дефилето според часа на нейното пристигане в Благоевград.

Компетентно жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие.

Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025 г.