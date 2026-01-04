ЗАРЕЖДАНЕ...
Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград
В тазгодишното издание на "Фестивал на сурвакарските игри“ участие са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят характерни за района обичаи и ритуали.
Звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции ще превърнат главната пешеходна улица "Тодор Александров“ и площад "Георги Измирлиев“ в своеобразна сцена на живото наследство, предавано и съхранявано от поколенията.
Фестивалът ще обедини участници от различни възрасти – от деца, които за първи път стъпват по пътя на традициите, до възрастните, съхраняващи и предаващи вековните обичаи. В празникът ще се включат както мъже, така и жени, като всяка група ще представи своята уникална визия и стил.
Дефилето започва в 10:00 часа от Съдебната палата и ще продължи към площад "Георги Измирлиев“.
Групите ще преминат в ред, определен чрез предварително теглен жребий, а именно:
1. с. Зелен дол
2. с. Еленово
3. с. Логодаж
4. с. Българчево
5. с. Лешко
6. кв. Плажа
7. 3-ти квартал "Нова маала“
8. кв. Грамада
9. с. Изгрев
10. с. Бело поле
11. Предел махала – II квартал
12. Предел махала – I квартал
13. Благоевград – II квартал
14. с. Падеш
15. с. Покровник
16. III квартал
17. кв. "Струмско“
Групата от Петрич ще се включи в дефилето според часа на нейното пристигане в Благоевград.
Компетентно жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие.
Фестивалът е част от празничната програма на Община Благоевград по повод Коледно-новогодишните празници.
Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.
