Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград.В тазгодишното издание на "Фестивал на сурвакарските игри“ участие са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят характерни за района обичаи и ритуали.Звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции ще превърнат главната пешеходна улица "Тодор Александров“ и площад "Георги Измирлиев“ в своеобразна сцена на живото наследство, предавано и съхранявано от поколенията.Фестивалът ще обедини участници от различни възрасти – от деца, които за първи път стъпват по пътя на традициите, до възрастните, съхраняващи и предаващи вековните обичаи. В празникът ще се включат както мъже, така и жени, като всяка група ще представи своята уникална визия и стил.Дефилето започва в 10:00 часа от Съдебната палата и ще продължи към площад "Георги Измирлиев“.Групите ще преминат в ред, определен чрез предварително теглен жребий, а именно:1. с. Зелен дол2. с. Еленово3. с. Логодаж4. с. Българчево5. с. Лешко6. кв. Плажа7. 3-ти квартал "Нова маала“8. кв. Грамада9. с. Изгрев10. с. Бело поле11. Предел махала – II квартал12. Предел махала – I квартал13. Благоевград – II квартал14. с. Падеш15. с. Покровник16. III квартал17. кв. "Струмско“Групата от Петрич ще се включи в дефилето според часа на нейното пристигане в Благоевград.Компетентно жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие.Фестивалът е част от празничната програма на Община Благоевград по повод Коледно-новогодишните празници.Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.