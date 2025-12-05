Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград на 4 януари 2026 г. В предстоящото издание на "Фестивал на сурвакарските игри“ участие са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят характерни за района обичаи и ритуали.Звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции ще превърнат главната пешеходна улица "Тодор Александров“ и площад "Георги Измирлиев“ в своеобразна сцена на живото наследство, предавано и съхранявано от поколенията.Фестивалът ще обедини участници от различни възрасти – от деца, които за първи път стъпват по пътя на традициите, до възрастните, съхраняващи и предаващи вековните обичаи. В празникът ще се включат както мъже, така и жени, като всяка група ще представи своята уникална визия и стил.Дефилето започва в 10:00 часа от Съдебната палата и ще продължи към площад "Георги Измирлиев“.Групите ще преминат в ред, определен чрез предварително теглен жребий, а именно: с. Зелен дол, с. Еленово, с. Логодаж, с. Българчево, с. Лешко, кв. Плажа, 3-ти квартал "Нова маала“, кв. Грамада, с. Изгрев, с. Бело поле, Предел махала – II квартал, Предел махала – I квартал, Благоевград – II квартал, с. Падеш, с. Покровник, III квартал, кв. "Струмско“, Петрич.Групата от Петрич ще се включи в дефилето според часа на нейното пристигане в Благоевград.Компетентно жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие.Фестивалът е част от празничната програма на Община Благоевград по повод Коледно-новогодишните празници.Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.