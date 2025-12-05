ЗАРЕЖДАНЕ...
Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград
©
Звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции ще превърнат главната пешеходна улица "Тодор Александров“ и площад "Георги Измирлиев“ в своеобразна сцена на живото наследство, предавано и съхранявано от поколенията.
Фестивалът ще обедини участници от различни възрасти – от деца, които за първи път стъпват по пътя на традициите, до възрастните, съхраняващи и предаващи вековните обичаи. В празникът ще се включат както мъже, така и жени, като всяка група ще представи своята уникална визия и стил.
Дефилето започва в 10:00 часа от Съдебната палата и ще продължи към площад "Георги Измирлиев“.
Групите ще преминат в ред, определен чрез предварително теглен жребий, а именно: с. Зелен дол, с. Еленово, с. Логодаж, с. Българчево, с. Лешко, кв. Плажа, 3-ти квартал "Нова маала“, кв. Грамада, с. Изгрев, с. Бело поле, Предел махала – II квартал, Предел махала – I квартал, Благоевград – II квартал, с. Падеш, с. Покровник, III квартал, кв. "Струмско“, Петрич.
Групата от Петрич ще се включи в дефилето според часа на нейното пристигане в Благоевград.
Компетентно жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие.
Фестивалът е част от празничната програма на Община Благоевград по повод Коледно-новогодишните празници.
Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.
Още по темата
/
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
13:57
С новогодишен концерт Благоевград изпраща старата 2025 и посреща новата 2026 година пред голямата сцена в коледното градче
04.12
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гръцките фермери. Шофьор: Шест часа чакаме
04.12
Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Грейнаха светлините на коледното дърво в Гоце Делчев
19:32 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.