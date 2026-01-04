ЗАРЕЖДАНЕ...
Хаос в градския транспорт в Благоевград след въвеждането на еврото, очакват се сериозни финансови загуби
Служителите в транспорта изразяват притеснения относно практическите затруднения при връщането на ресто – когато пътниците заплащат в левове, а служителите трябва да връщат в евро. Работи се по решения, които да осигурят гладък преход и удобство за всички пътуващи.
Шест автобусни линии в Благоевград осигуряват транспорт за около 70 000 пътници в града и околните населени места. Цената на билетчето досега беше един лев и 20 стотинки.След превалутирането, тя трябва да бъде 61,3 евроцента.
"По закон, ако дадеш левове, трябва да се върнат евро. Т.е. ние ще трябва да превърнем кондукторите и в чейнчаджии. Което мисля, че е малко недомислица", каза пред БНТ Марио Богданов - собственик на фирмата превозвач
Анита Шайкарова, кондуктор: "На нас сега в мозъка ни е, в паметта ни е това, че трябва да върнем 80 стотинки примерно, а после ще трябва 40. И ако това, което е в мозъка, нали. Автоматично ще връщаме повече, сигурно."
Таня Бисеркова, кондуктор: "Трябва да ни дадат таблица, нещо друго. Иначе как може така бързо. Това е народ, много…. То не може да минеш да таксуваш, камо ли да обръщаш еврото."
Пътниците също изпитват своите притеснения при сметките за връщане на ресто от лев в евро.
6,27 за улеснение на гражданите и кондукторите, цената ще бъде преобразувана от 61,3 евроцента на 60 евроцента. Но това ще доведе до загуби за фирмата превозвач.
"Сметнали сме го. Около 50 000 лева до края на договора. Което не е приятно за нас, но по-добре да ги загубим тези пари, но да е по-удобно за гражданите, защото наистина става голям проблем", подчерта Богданов.
За още по-голямо удобство на гражданите, в автобусите ще бъдат монтирани устройства за плащане с карта. Превозвачът апелира през януари пътниците да използват точни пари или безконтактното плащане, тъй като така ще се избегнат грешки при сметките и по-бързо обслужване.
