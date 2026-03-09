Сподели close
Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров от длъжността заместник– областен управител на област Благоевград, считано от 09.03.2026 г. е освободен Христо Ангелов.