Гюров освободи зам.–областния управител на Благоевград
Андрей Гюров от длъжността заместник– областен управител на област Благоевград, считано от 09.03.2026 г. е освободен Христо Ангелов.
