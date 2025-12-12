ЗАРЕЖДАНЕ...
Гръцките фермери отново блокираха ГКПП "Кулата - Промахон"!
Шофьорите изчакват на място.
Границата е блокирана и водачите изчакват на място.
"Фокус" припомня, че недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии.
