Грейнаха светлините на коледното дърво в Гоце Делчев
Всяка година, община Гоце Делчев дава възможност на един наистина изявен ученик да запали светлините на коледната елха. Тази година честта се падна на Петър Петър Попов, който е ученика в XII клас на ПМГ ,,Яне Сандански". Носител е на много златни медали и е лауреат на национални и международни олимпиади. Постиженията му доказват, че той притежава изключително задълбочени и специализирани знания във физиката, астрономията и астрофизиката, далеч надхвърлящи учебния материал.
Постоянните успехи в две толкова сложни и свързани дисциплини говорят за истинска страст към науката и непрекъснато желание за учене и изследване на Вселената. Петър е младеж, който не просто иска да се занимава с физика и астрономия, но се стреми да бъде най-добрият сред останалите. Той е достоен млад човек, поел по пътя на знанието.
Ученикът Петър Попов със своите участия и изяви популяризира името на ПМГ "Яне Сандански", община Гоце Делчев и цяла България. Постиженията му са много, но най-голямото е от тази година – той е носител на златен медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.
