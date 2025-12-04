Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Светлините на коледната елха в гр. Гоце Делчев бяха запалени тази вечер на тържество в което участваха децата от детските градини "Радост", "Калинка" и Брезичка", както и младите танцьори от денс клуб "Олимпея" при Народно читалище "Просвета - 1865" с ръководител Мариета Попадийна.

Всяка година, община Гоце Делчев дава възможност на един наистина изявен ученик да запали светлините на коледната елха. Тази година честта се падна на Петър Петър Попов, който е ученика в XII клас на ПМГ ,,Яне Сандански". Носител е на много златни медали и е лауреат на национални и международни олимпиади. Постиженията му доказват, че той притежава изключително задълбочени и специализирани знания във физиката, астрономията и астрофизиката, далеч надхвърлящи учебния материал.

Постоянните успехи в две толкова сложни и свързани дисциплини говорят за истинска страст към науката и непрекъснато желание за учене и изследване на Вселената. Петър е младеж, който не просто иска да се занимава с физика и астрономия, но се стреми да бъде най-добрият сред останалите. Той е достоен млад човек, поел по пътя на знанието.

Ученикът Петър Попов със своите участия и изяви популяризира името на ПМГ "Яне Сандански", община Гоце Делчев и цяла България. Постиженията му са много, но най-голямото е от тази година – той е носител на златен медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.