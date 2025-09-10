Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Гражданите трябва да подадат декларации заради новата такса "битови отпадъци", заяви кметът на Благоевград
Автор: Георги Кирилов 18:58Коментари (0)112
©
В държавата се носят слухове, че е възможно отново да се отложи въвеждането на новия модел за такса "Битови отпадъци“, но към момента няма официално решение в тази посока. Това означава, че към днешна дата – 10 септември, остава ангажиментът на общините от 1 януари 2026 г. да въведат новата система. Това заяви кметът на Благоевград Методи Байкушев, като подчерта, че общината вече активно се готви за промяната.

По думите му избраният модел предвижда за първите две услуги – сметосъбиране и сметоизвозване, както и третиране и депониране на отпадъци – таксата да се определя на база броя ползватели, а за третата услуга – чистота на териториите – таксата ще зависи от площта на имота.

Байкушев постави акцент върху подаването на декларации като първа и най-важна стъпка. "Призовавам всички граждани и юридически лица да спазят сроковете в наредбата и да подадат декларации за броя ползватели. Това ще позволи по-справедливо определяне на таксата. Законодателят презумира, че един ползвател генерира определено количество отпадък. Това е по-реалистичният подход, а не както е сега – на база данъчна оценка“, коментира той.

Кметът уточни, че декларациите ще могат да се подават както в деловодството на общината, така и онлайн с електронен подпис, като подлежат на корекции при промени в броя ползватели. "Всяка декларация ще бъде проверявана служебно. Ако например апартамент е отдаден под наем, а собственикът е декларирал, че не се обитава, това ще стане ясно от сметките за ток и вода. Общински служители ще извършват и проверки на място“, допълни той.

Промени ще засегнат и ресторантите и кафенетата. "Те ще плащат за всяко място, което генерира отпадък – без значение дали площта е вътрешна или външна. Таксата обаче ще се изчислява с коефициент, защото не всяко място генерира отпадък по осем часа на ден“, поясни кметът. Според него именно бизнесът вероятно ще реагира негативно, тъй като и сега най-много отпадък се генерира от заведенията, но тежестта се поема от гражданите. В същото време новият модел ще облекчи хората с малки имоти в центъра, които генерират по-малко отпадък, но плащат висока такса "Смет“ заради данъчната оценка.

"Ще има преразпределение на тежестта на плащане. Таксата всяка година ще се променя – тя ще бъде плаваща и се слага край на практиките досега кмет да не вдига дълги години данъци и такси или да ги увеличава изведнъж“, подчерта Байкушев. Той уточни, че различните такси всяка година ще се определят спрямо план-сметката на общината – общите разходи, разделени на броя ползватели на имоти. "Законът трябва да е изграден на база равнопоставеност за гражданите, а не на политически решения. Заради грешни решения се стигна до безводието в Плевен и финансовата нестабилност в Благоевград. Цената плаща всеки рано или късно“, добави той.

Кметът коментира и подготовката за въвеждането на еврото. "Към момента община Благоевград вече е въвела двете валути в наредбата за местните данъци и такси и в наредбата за платено паркиране. В останалите предстои да бъдат гласувани преходни параграфи за превалутиране. В деловодната система вече са заложени цени в лева и евро. До края на годината общината ще премине на изцяло електронен вътрешен обмен на документация. Посттерминалите на гишетата са настроени, вече може да се плаща и с международни карти. Изготвени са нови бланки за административните услуги с цени в лева и евро. На новите електронни фишове глобите също са в двете валути, както и в договорите за наеми“, каза Байкушев.

Той подчерта, че въвеждането на еврото е "изключително добра мярка – както политически, така и икономически“. "Адекватната информираност на гражданите е от ключово значение, за да се преодолеят страховете. Истината е, че всичко или почти всичко ще се случи автоматично. Гражданите няма да имат нужда да правят каквото и да е. Плюс това имат достатъчно време да обменят средствата си в брой напълно безплатно в българските банки. Това е една добра стъпка. Няма място за страхове и притеснения – трябва да се радваме, че ставаме част от едно малко и сплотено европейско семейство“, завърши кметът на Благоевград.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
10:48 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
11:26 / 08.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Борба за влияние в Близкия Изток
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: