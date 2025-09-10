Гражданите трябва да подадат декларации заради новата такса "битови отпадъци", заяви кметът на Благоевград

© В държавата се носят слухове, че е възможно отново да се отложи въвеждането на новия модел за такса "Битови отпадъци“, но към момента няма официално решение в тази посока. Това означава, че към днешна дата – 10 септември, остава ангажиментът на общините от 1 януари 2026 г. да въведат новата система. Това заяви кметът на Благоевград Методи Байкушев, като подчерта, че общината вече активно се готви за промяната.



По думите му избраният модел предвижда за първите две услуги – сметосъбиране и сметоизвозване, както и третиране и депониране на отпадъци – таксата да се определя на база броя ползватели, а за третата услуга – чистота на териториите – таксата ще зависи от площта на имота.



Байкушев постави акцент върху подаването на декларации като първа и най-важна стъпка. "Призовавам всички граждани и юридически лица да спазят сроковете в наредбата и да подадат декларации за броя ползватели. Това ще позволи по-справедливо определяне на таксата. Законодателят презумира, че един ползвател генерира определено количество отпадък. Това е по-реалистичният подход, а не както е сега – на база данъчна оценка“, коментира той.



Кметът уточни, че декларациите ще могат да се подават както в деловодството на общината, така и онлайн с електронен подпис, като подлежат на корекции при промени в броя ползватели. "Всяка декларация ще бъде проверявана служебно. Ако например апартамент е отдаден под наем, а собственикът е декларирал, че не се обитава, това ще стане ясно от сметките за ток и вода. Общински служители ще извършват и проверки на място“, допълни той.



Промени ще засегнат и ресторантите и кафенетата. "Те ще плащат за всяко място, което генерира отпадък – без значение дали площта е вътрешна или външна. Таксата обаче ще се изчислява с коефициент, защото не всяко място генерира отпадък по осем часа на ден“, поясни кметът. Според него именно бизнесът вероятно ще реагира негативно, тъй като и сега най-много отпадък се генерира от заведенията, но тежестта се поема от гражданите. В същото време новият модел ще облекчи хората с малки имоти в центъра, които генерират по-малко отпадък, но плащат висока такса "Смет“ заради данъчната оценка.



"Ще има преразпределение на тежестта на плащане. Таксата всяка година ще се променя – тя ще бъде плаваща и се слага край на практиките досега кмет да не вдига дълги години данъци и такси или да ги увеличава изведнъж“, подчерта Байкушев. Той уточни, че различните такси всяка година ще се определят спрямо план-сметката на общината – общите разходи, разделени на броя ползватели на имоти. "Законът трябва да е изграден на база равнопоставеност за гражданите, а не на политически решения. Заради грешни решения се стигна до безводието в Плевен и финансовата нестабилност в Благоевград. Цената плаща всеки рано или късно“, добави той.



Кметът коментира и подготовката за въвеждането на еврото. "Към момента община Благоевград вече е въвела двете валути в наредбата за местните данъци и такси и в наредбата за платено паркиране. В останалите предстои да бъдат гласувани преходни параграфи за превалутиране. В деловодната система вече са заложени цени в лева и евро. До края на годината общината ще премине на изцяло електронен вътрешен обмен на документация. Посттерминалите на гишетата са настроени, вече може да се плаща и с международни карти. Изготвени са нови бланки за административните услуги с цени в лева и евро. На новите електронни фишове глобите също са в двете валути, както и в договорите за наеми“, каза Байкушев.



Той подчерта, че въвеждането на еврото е "изключително добра мярка – както политически, така и икономически“. "Адекватната информираност на гражданите е от ключово значение, за да се преодолеят страховете. Истината е, че всичко или почти всичко ще се случи автоматично. Гражданите няма да имат нужда да правят каквото и да е. Плюс това имат достатъчно време да обменят средствата си в брой напълно безплатно в българските банки. Това е една добра стъпка. Няма място за страхове и притеснения – трябва да се радваме, че ставаме част от едно малко и сплотено европейско семейство“, завърши кметът на Благоевград.