|Гражданите трябва да подадат декларации заради новата такса "битови отпадъци", заяви кметът на Благоевград
По думите му избраният модел предвижда за първите две услуги – сметосъбиране и сметоизвозване, както и третиране и депониране на отпадъци – таксата да се определя на база броя ползватели, а за третата услуга – чистота на териториите – таксата ще зависи от площта на имота.
Байкушев постави акцент върху подаването на декларации като първа и най-важна стъпка. "Призовавам всички граждани и юридически лица да спазят сроковете в наредбата и да подадат декларации за броя ползватели. Това ще позволи по-справедливо определяне на таксата. Законодателят презумира, че един ползвател генерира определено количество отпадък. Това е по-реалистичният подход, а не както е сега – на база данъчна оценка“, коментира той.
Кметът уточни, че декларациите ще могат да се подават както в деловодството на общината, така и онлайн с електронен подпис, като подлежат на корекции при промени в броя ползватели. "Всяка декларация ще бъде проверявана служебно. Ако например апартамент е отдаден под наем, а собственикът е декларирал, че не се обитава, това ще стане ясно от сметките за ток и вода. Общински служители ще извършват и проверки на място“, допълни той.
Промени ще засегнат и ресторантите и кафенетата. "Те ще плащат за всяко място, което генерира отпадък – без значение дали площта е вътрешна или външна. Таксата обаче ще се изчислява с коефициент, защото не всяко място генерира отпадък по осем часа на ден“, поясни кметът. Според него именно бизнесът вероятно ще реагира негативно, тъй като и сега най-много отпадък се генерира от заведенията, но тежестта се поема от гражданите. В същото време новият модел ще облекчи хората с малки имоти в центъра, които генерират по-малко отпадък, но плащат висока такса "Смет“ заради данъчната оценка.
"Ще има преразпределение на тежестта на плащане. Таксата всяка година ще се променя – тя ще бъде плаваща и се слага край на практиките досега кмет да не вдига дълги години данъци и такси или да ги увеличава изведнъж“, подчерта Байкушев. Той уточни, че различните такси всяка година ще се определят спрямо план-сметката на общината – общите разходи, разделени на броя ползватели на имоти. "Законът трябва да е изграден на база равнопоставеност за гражданите, а не на политически решения. Заради грешни решения се стигна до безводието в Плевен и финансовата нестабилност в Благоевград. Цената плаща всеки рано или късно“, добави той.
Кметът коментира и подготовката за въвеждането на еврото. "Към момента община Благоевград вече е въвела двете валути в наредбата за местните данъци и такси и в наредбата за платено паркиране. В останалите предстои да бъдат гласувани преходни параграфи за превалутиране. В деловодната система вече са заложени цени в лева и евро. До края на годината общината ще премине на изцяло електронен вътрешен обмен на документация. Посттерминалите на гишетата са настроени, вече може да се плаща и с международни карти. Изготвени са нови бланки за административните услуги с цени в лева и евро. На новите електронни фишове глобите също са в двете валути, както и в договорите за наеми“, каза Байкушев.
Той подчерта, че въвеждането на еврото е "изключително добра мярка – както политически, така и икономически“. "Адекватната информираност на гражданите е от ключово значение, за да се преодолеят страховете. Истината е, че всичко или почти всичко ще се случи автоматично. Гражданите няма да имат нужда да правят каквото и да е. Плюс това имат достатъчно време да обменят средствата си в брой напълно безплатно в българските банки. Това е една добра стъпка. Няма място за страхове и притеснения – трябва да се радваме, че ставаме част от едно малко и сплотено европейско семейство“, завърши кметът на Благоевград.
