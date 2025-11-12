Представители на граждански организации се запознаха със системата за управление на отпадъците в Община Благоевград.В рамките на посещението те разгледаха инфраструктурата за управление на отпадъците, включваща Регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, компостираща инсталация, както и възможностите на анаеробната инсталация.Присъстващите получиха информация за процеса на третиране на биоотпадъците и за мерките, които общината прилага за намаляване на емисиите и опазване на околната среда.След огледа на съоръженията експерти от Община Благоевград и представители на неправителствени организации обмениха добри практики в управлението на отпадъците.Посещението, част от международната кампания "Градове за хората“, бе организирано от международната неправителствена организация CEE Bankwatch Network и нейния български член – Екологично сдружение "За Земята“, с подкрепата на Община Благоевград.