Дългогодишният журналист Божидар Стоилов - с признание за работата си при отразяване на горски пожари.По времена старта на кампанията за превенция на пожари, която се провежда съвместно от Югозападното държавно предприятие и Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград беше отличен журналистът и дългогодишен кореспондент на БГНЕС Божидар Стоилов.Той получи дървен плакет, изобразяващ красотата на природата, който му връчи директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов.В продължение на години Божидар Стоилов отразяваше всичко важно, случващо се на територията на ЮЗДП като много често репортажите му бяха свързани с горски пожари. В работата си гореше винаги, а времето разстоянието не бяха от значение, за да постигне целта си. Днес, въпреки че вече не работи активно, той помага на по-младите си колеги.С отличието, което получи Стоилов, ЮЗДП и РДПБЗН подчертаха ролята на журналистиката като партньор в усилията за информираност и превенцията на горските пожари.