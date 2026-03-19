Дългогодишният журналист Божидар Стоилов - с признание за работата си при отразяване на горски пожари.

По времена старта на кампанията за превенция на пожари, която се провежда съвместно от Югозападното държавно предприятие и Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград беше отличен журналистът и дългогодишен кореспондент на БГНЕС Божидар Стоилов.

Той получи дървен плакет, изобразяващ красотата на природата, който му връчи директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов.

В продължение на години Божидар Стоилов отразяваше всичко важно, случващо се на територията на ЮЗДП като много често репортажите му бяха свързани с горски пожари. В работата си гореше винаги, а времето разстоянието не бяха от значение, за да постигне целта си. Днес, въпреки че вече не работи активно, той помага на по-младите си колеги.

С отличието, което получи Стоилов, ЮЗДП и РДПБЗН подчертаха ролята на журналистиката като партньор в усилията за информираност и превенцията на горските пожари.