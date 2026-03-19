ЗАРЕЖДАНЕ...
Горските с признание за работата на дългогодишен благоевградски журналист
©
По времена старта на кампанията за превенция на пожари, която се провежда съвместно от Югозападното държавно предприятие и Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград беше отличен журналистът и дългогодишен кореспондент на БГНЕС Божидар Стоилов.
Той получи дървен плакет, изобразяващ красотата на природата, който му връчи директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов.
В продължение на години Божидар Стоилов отразяваше всичко важно, случващо се на територията на ЮЗДП като много често репортажите му бяха свързани с горски пожари. В работата си гореше винаги, а времето разстоянието не бяха от значение, за да постигне целта си. Днес, въпреки че вече не работи активно, той помага на по-младите си колеги.
С отличието, което получи Стоилов, ЮЗДП и РДПБЗН подчертаха ролята на журналистиката като партньор в усилията за информираност и превенцията на горските пожари.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.