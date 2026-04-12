В Първия ден на Великдеп, разложкота село Горно Драглище събра жители и гости от близо и далеч. Всички те, обединени от любовта към фолклора, родното място и великденските обичаи, сътволиха уникален традиционен събор, съобщиха от Общината.

Празничната програма бе открита с приветствие от кмета на село Горно Драглище инж. Георги Пандев и кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев. Те поздравиха всички присъстващи по случай светлия християнски празник Възкресение Христово, като им пожелаха здраве, благоденствие и светлина в домовете, както и много радост, обич и вяра в сърцата

Концертната програма беше богата и разнообразна. Първи на сцената се изявиха учениците от ОУ "Неофит Рилски“ и малките таланти от ДГ "Кокиче“. След тях сцената оживя с изпълненията на самодейните състави от НЧ "Просвета-1908“ с. Баня, НЧ "Христо Ботев“ с. Годлево и НЧ "Слънце-1938“ с. Горно Драглище.

Всички участници допринесоха за празничната атмосфера и заслужено получиха бурните аплодисменти на публиката.

Специален гост на празника беше обичаната Боряна Карпузова, чиито изпълнения допълниха празничното настроение и поведоха десетки хора на традиционно хоро.

Част от празника бяха и традиционните местни ястия – питки, баници и сладкиши, приготвени с много любов от майки и баби. Пъстра кошница с великденски яйца допълни празничното настроение и създаде усещане за споделеност и традиция.

Традиционният събор в Горно Драглище отново се превърна в истински празник на българския дух и традиции. Празник, който обедини поколения и съхрани живи обичаите на Възкресение Христово.