Гори кухнята на известно благоевградско заведение
На място има два пожарни автомобила, както и полиция. Няма данни за пострадали хора.
Като по-чудо ножът е преминал на милиметри от сънната артерия на наръганата в Благоевград Инна
Запалиха светлините: Коледното настроение вече се настани в Благо...
19:49 / 21.11.2025
От утре до 28 ноември промени в организацията на движение на АМ "...
17:20 / 21.11.2025
Хората от Благоевградско питат, експертите отговарят
15:09 / 21.11.2025
Благоевград затяга контрола! Институциите с общ фронт срещу нерег...
14:42 / 21.11.2025
В Благоевград палят коледните светлини! Носете си чадъри и дъждоб...
12:18 / 21.11.2025
Пороен дъжд се изля над Благоевград! Ето какво каза кметът Байкуш...
11:59 / 21.11.2025
