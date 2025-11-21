Сподели close
Пожар е избухнал в кухнята на известно благоевградско заведение, научи "Фокус".

На място има два пожарни автомобила, както и полиция. Няма данни за пострадали хора.