"Голямото градско бягане" за втора поредна година в Благоевград!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:24
Община Благоевград кани всички любители на активния начин на живот да се включат в спортната проява, която ще се състои на 4 октомври (събота) от 10:00 часа.

Стартът и финалът ще бъдат на площад "Георги Измирлиев“, а маршрутът е с дължина 4,11 км и преминава през централните части на града.

Участието е безплатно и отворено за всички желаещи. Регистрацията ще се извършва на място в деня на бягането – между 9:00 ч. и 10:00 ч. преди старта. Всички финиширали ще участват в томбола с атрактивни награди, която ще се проведе веднага след като финишира и последният участник.

С цел безопасност и удобство за участниците, те ще бъдат разпределени в три групи:

- Група 1 – за активно спортуващи 

- Група 2 – за начинаещи 

- Група 3 – за хора без подготовка и участници с физически затруднения (хора с инвалидни колички) 

Участниците с физически затруднения, които ще имат нужда от съпровождащо лице/ асистент-атлет, трябва да се запишат предварително до 25 септември на имейл: bganchev@blagoevgrad.bg или телефон: 0883 418 908.

По трасето ще има доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода. Участниците следва да спазват указанията на организаторите и да пазят околната среда.

На събитието ще присъстват изявени спортисти от леката атлетика, които ще се включат в откриването и ще наградят победители в томболата.

Събитието няма състезателен характер – целта е да насърчи активния начин на живот, социалната свързаност и солидарността между хората, без значение от възраст, физическа подготовка или способности.

Събитието се реализира със спонсорската подкрепа на: А1 България, ISOSPORT, Предела, BeautyLife Fitness, Golden GYM, BUILD fitness center, Fitness MYGYM, MaxPump Фитнес.

Организатори са Община Благоевград в партньорство с БЧК, Аварийно спасителен отряд и Спорен клуб по лека атлетика "Хермес 2022".






