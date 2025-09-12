ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Голямото градско бягане" за втора поредна година в Благоевград!
Стартът и финалът ще бъдат на площад "Георги Измирлиев“, а маршрутът е с дължина 4,11 км и преминава през централните части на града.
Участието е безплатно и отворено за всички желаещи. Регистрацията ще се извършва на място в деня на бягането – между 9:00 ч. и 10:00 ч. преди старта. Всички финиширали ще участват в томбола с атрактивни награди, която ще се проведе веднага след като финишира и последният участник.
С цел безопасност и удобство за участниците, те ще бъдат разпределени в три групи:
- Група 1 – за активно спортуващи
- Група 2 – за начинаещи
- Група 3 – за хора без подготовка и участници с физически затруднения (хора с инвалидни колички)
Участниците с физически затруднения, които ще имат нужда от съпровождащо лице/ асистент-атлет, трябва да се запишат предварително до 25 септември на имейл: bganchev@blagoevgrad.bg или телефон: 0883 418 908.
По трасето ще има доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода. Участниците следва да спазват указанията на организаторите и да пазят околната среда.
На събитието ще присъстват изявени спортисти от леката атлетика, които ще се включат в откриването и ще наградят победители в томболата.
Събитието няма състезателен характер – целта е да насърчи активния начин на живот, социалната свързаност и солидарността между хората, без значение от възраст, физическа подготовка или способности.
Събитието се реализира със спонсорската подкрепа на: А1 България, ISOSPORT, Предела, BeautyLife Fitness, Golden GYM, BUILD fitness center, Fitness MYGYM, MaxPump Фитнес.
Организатори са Община Благоевград в партньорство с БЧК, Аварийно спасителен отряд и Спорен клуб по лека атлетика "Хермес 2022".
