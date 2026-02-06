Голямо свлачище затруднява движението в Кресненското дефиле, предаде ФОКУС. По информация от пътуващи, споделена в социалните мрежи, движението в едното платно е спряно.На място има екипи, които работят по отстраняване на падналата скална и кална маса. Шофирайте внимателно!