Голямо количество скална маса се е срутило в Благоевградско
Според информацията пътят е блокиран. Хора твърдят, че участъкът е непроходим и преминаването по него не е възможно.
Благоевград отбеляза 154 години от рождението на революционера Го...
16:08 / 04.02.2026
Директорът на благоевградския театър Маргарита Мачева с първа рож...
14:55 / 04.02.2026
Жестокост към животно от страна на студенти! От ЮЗУ излязоха с по...
13:37 / 04.02.2026
