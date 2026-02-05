Сподели close
Голямо количество скална маса се е срутило в района на стария път за село Моравска, става ясно от публикации във Facebook. 

Според информацията пътят е блокиран. Хора твърдят, че участъкът е непроходим и преминаването по него не е възможно.