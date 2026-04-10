В първия от серията почивни дни около Великден, трафикът в Благоевградска област е интензивен. По информация на пътуващи в района на Кресна и Кресненското дефиле има задръстване.

С оглед очаквания голям брой пътуващи от Областна дирекция на МВР- Благоевград съобщиха, че завишен ще бъде контролът на движението по пътищата в област Благоевград.

Какви мерки са предприети?

През празничните и почивни дни от полицейските служители ще се осъществява засилен контрол по главен път Е - 79 и АМ "Струма“ и път ІІ- 19. Ще се провеждат специализирани полицейски операции за установяване на неправоспособни водачи, както и такива, които шофират след употреба на алкохол, наркотици, а също и с превишена скорост.

Каква е целта на органите на реда?

Автопатрулите ще имат за цел подпомагане и регулиране на движението при задръствания, както и осъществяване на демонстративен и превантивен контрол към участниците в движението. Ще се активизира контрола по спазване на скоростния режим с мобилните системи от оборудвани с тях автомобили на "Пътна полиция".