Голям пожар гори в Благоевград, видя ФОКУС. По-първоначални данни огънят е обхванал баничарница, която се намира на кръстовището под Поликлиниката и частната болница "Пулс". 

Към момента няма данни за пострадали хора. Очевидци съобщиха за медията ни, че пламъците са обхванали целия търговски обект.