"Големият градски огън“ за втора поредна година събира жителите на Благоевград около традициите и топлината на прошката.

Програмата включва много музикални и танцови изпълнения с участието на народната певица Йорданка Варджийска, фолклорните групи "Свирачи“ и "Песнопойци“ към катедра "Музика“ на Факултета по изкуства при Югозападен университет "Неофит Рилски“, танцов клуб "Българска усмивка", както и ФФ "Ритмика“.

Събитието ще се състои на 22 февруари (неделя) от 17:00 часа в парк "Македония“.

Община Благоевград Ви кани да се присъедините към празника в парк "Македония" и апелира да не се палят огньове на отделни места в града.

По този начин ще бъде ограничено замърсяването на въздуха, редуцирайки броя на огнищата и ще се намали рискът от пожари.