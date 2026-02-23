ЗАРЕЖДАНЕ...
"Големият градски огън" озари парк "Македония" и за втора поредна година се превърна в притегателен център за благоевградчани
Събитието, посветено на българските традиции, свързани с прошката, обедини малки и големи около символиката на огъня и силата на сплотеността.
Кулминация в програмата бе символичното запалване на огъня от кукери, облечени в автентични костюми, както и от мъже и жени в традиционни български носии. Сурвакарските групи със звън на чанове прогониха злото и отправиха послание за здраве и благоденствие.
Празничната програма предложи богато фолклорно съдържание. В нея участие взеха народната певица Йорданка Варджийска, фолклорните групи "Свирачи“ и "Песнопойци“ към катедра "Музика“ на Факултета по изкуства при Югозападен университет "Неофит Рилски“, Танцов клуб "Българска усмивка“.
Сред най-въздействащите моменти в програмата бе представянето на ритуала "Поклади“ от ФФ "Ритмика“.
Община Благоевград благодари на всички участници, които последваха призива да не палят огньове на различни места в града, с оглед ограничаване на замърсяването на въздуха и предотвратяване на пожари.
