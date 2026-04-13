След като големите търговски вериги в Благоевград останаха със затворени врати по време на светлите празници, за да осигурят заслужена почивка на своя персонал, от утре магазините се завръщат към стандартния си график. Социално отговорният жест на гиганти като Billa и Lidl бе приет с разбиране от благоевградчани, но от вторник сутрин потребителският ритъм се възстановява напълно.

Край на празничното ограничение

Много жители на областния център и съседните общини се наложи да планират покупките си предварително заради решението на веригите да не работят на Великден. От утре, 14 април, всички обекти на големите ритейлъри в града ще отворят в обичайните си часове – повечето още в 07:30 или 08:00 ч., готови да посрещнат първите клиенти за работната седмица.

Къде и кога в Благоевград?

Billa: Обектите в центъра и в кварталите "Струмско“ и "Еленово“ ще работят със стандартното си време (08:00 – 22:00 ч.).

Lidl: Магазините на веригата в града също възстановяват обичайния си режим.

Kaufland и Metro: Очаква се и тук потокът от клиенти да бъде засилен, тъй като хората ще презареждат хладилниците след празничното хапване.

Връщането към нормалния режим на работа е още един знак, че празниците официално приключват и се връщаме към ежедневните си задачи. Ако все още не сте заредили за утрешния работен ден, планирайте посещението си в любимия хипермаркет още в ранните часове, за да избегнете традиционните опашки след края на работната смяна.