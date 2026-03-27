Към момента се провежда специализирана полицейска операция на територията на Областна дирекция на МВР -  Благоевград и Областна дирекция – София. Това съобщи пред журналисти старши комисар Георги Кандев, главен секретар на МВР, предаде репортер на ФОКУС.

Той уточни, че има съставени над 30 предупредителни протокола, има и образувани 4 досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.

"Ние, освен нарушения, разследваме и престъпления. Към момента специализираната полицейска операция е срещу престъпления против политическите права на гражданите по чл. 167 – 169г от Наказателния кодекс“, уточни той.

Припомняме, че от снощи на територията на Благоевградска област е в ход специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите.