Георги Динев.
"Тръгвам си не с чувство за власт, а с чувство за свършена работа и с благодарност към хората, които ми напомняха, че постовете са временни, а доверието – безценно“, допълва той.
ФОКУС припомня, че по-рано днес Георги Динев предаде властта на новия областен управител Николай Куколев. Това се случи в сградата на Областна администрация – Благоевград. Динев пожела на Куколев успешна работа.
