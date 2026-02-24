Сподели close
Всяка длъжност има начало и край, но отговорността към област Благоевград остава и след последния подпис. Това написа в профила си във Facebook бившият областен управител на Благоевград Георги Динев.

"Тръгвам си не с чувство за власт, а с чувство за свършена работа и с благодарност към хората, които ми напомняха, че постовете са временни, а доверието – безценно“, допълва той.

ФОКУС припомня, че по-рано днес Георги Динев предаде властта на новия областен управител Николай Куколев. Това се случи в сградата на Областна администрация – Благоевград. Динев пожела на Куколев успешна работа.